Півзахисник Барселони Ілкай Ґюндоґан отримав травму під час занять у тренажерному залі.

Німецький гравець потрапив до лікарні через невеликий нещасний випадок у спортзалі. Як повідомляє Mundo Deportivo, під час тренування Ілкай Ґюндоґан вдарився головою об вагу, з якою працював.

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Удар спричинив кровотечу. Через це півзахисника довелося відвезти в лікарню, де йому наклали кілька швів на рану. Обстеження показало, що травма незначна і Ґюндоґан зможе зіграти 4 січня проти Лас-Пальмас.

Нагадаємо, німець приєднався до Барселони у 2023 році. У поточному сезоні Ґюндоґан зіграв у 24 матчах, в яких забив два голи та оформив шість асистів.

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