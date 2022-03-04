"Я роками кричав, що Європа має діяти набагато жорсткіше проти путінського режиму. Ми оперативно затикаємо прогалини, тому скрізь запізнюємось на крок.

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Наприклад, атомна електростанція. Ще один інструмент шантажу Путіна. Запорізька АЕС обстріляна і захоплена після нічних боїв..." – написав Левченко нідерландською у своєму Twitter.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам.

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