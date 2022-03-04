Левченко звинуватив Європу у потуранні Путіну: "Атомна електростанція – черговий інструмент шантажу"
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко розчарований млявими зусиллями західних партнерів перешкоджати російській агресії.
"Я роками кричав, що Європа має діяти набагато жорсткіше проти путінського режиму. Ми оперативно затикаємо прогалини, тому скрізь запізнюємось на крок.
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Наприклад, атомна електростанція. Ще один інструмент шантажу Путіна. Запорізька АЕС обстріляна і захоплена після нічних боїв..." – написав Левченко нідерландською у своєму Twitter.
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам.
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