"Я годами кричал, что Европа должна действовать гораздо жестче против путинского режима. Мы оперативно затыкаем пробелы, поэтому везде опаздываем шаг.

"Темнота и печаль": Левченко ошеломлен тупостью россиян, яростно поддерживающих Путина

К примеру, атомная электростанция. Еще один инструмент шантажа Путина. Запорожская АЭС обстреляна и захвачена после ночных боев..." – написал Левченко на нидерландском в своем Twitter.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам.

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