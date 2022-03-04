Левченко обвинил Европу в попустительстве Путину: "Атомная электростанция – очередной инструмент шантажа"
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко разочарован вялыми усилиями западных партнеров препятствовать войне с Россией.
"Я годами кричал, что Европа должна действовать гораздо жестче против путинского режима. Мы оперативно затыкаем пробелы, поэтому везде опаздываем шаг.
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К примеру, атомная электростанция. Еще один инструмент шантажа Путина. Запорожская АЭС обстреляна и захвачена после ночных боев..." – написал Левченко на нидерландском в своем Twitter.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам.
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