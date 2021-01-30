"Коваленко легко впишеться до складу Аталанти": італійський тренер розхвалив ігрові якості українця
Асистент головного тренера збірної України Мауро Тассотті поділився думками щодо перспектив півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка у бергамському клубі.
"Спочатку він грав у збірній України атакувального півзахисника, під нападником. Але він може зіграти і на позиції меццали (центральний півзахисник, який грає трохи нижче атакуючого хава, – прим.).
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В Аталанті Коваленко може грати під двома центральними форвардами. За характеристиками він схожий на Пашаліча. У Віктора немає характеристик чистого центрального хавбека, у нього є здібності бути корисним в зоні атаки, адже він достатньо забиває. Думаю, він легко впишеться до складу Аталанти", – цитує Тассотті видання Tuttosport.
До слова, ЗМІ повідомляють, що Коваленко незабаром стане гравцем клубу із Бергамо. Контракт з Аталантою нібито буде розрахований до 2025 року, а Шахтар отримає за хавбека 1 млн євро.
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