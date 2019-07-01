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"Політика політикою, а сім'ю годувати треба", – Алієв підтримав українських гравців, які виступають в Росії

15:26 706 Читать на русском
"Політика політикою, а сім'ю годувати треба", – Алієв підтримав українських гравців, які виступають в Росії
Алієв в Локомотиві / Фото ФК Локомотив

Екс-гравець київського Динамо Олександр Алієв поділився думкою щодо взаємостосунків між двома країнами.

"Сабо критикував Ракицького, Ордеця і Селезньова? Я підтримую футболістів, які зробили такий вибір. Політика політикою, а сім'ю хто годуватиме? Нехай тоді Сабо забезпечує їхніх дітей.

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Будь-який футболіст хоче красиво одягатися, їздити на дорогих машинах – чому вони як професіонали повинні від цього відмовлятися? Політики повинні займатися своєю справою, а спортсмени своєю", – розповів Алієв в інтерв'ю Eurosport.

Нагадаємо, український півзахисник також мав досвід виступів у Росії. Екс-гравець Динамо захищав кольори Локомотива і Анжи.

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