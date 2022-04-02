Колишній футболіст Євген Левченко не лише на словах, а й на ділі підтримує Україну у непростий час.

Сьогодні українець розпочав збір коштів для дітей зі своєї Батьківщини, які постраждали від нападу Росії. Про це сам Євген повідомив у своєму Twitter.

Левченко виграв турнір з футгольфу – коштовний приз відразу передадуть на благодійний аукціон для підтримки дітей

Сприяли йому благодійна організація Kids United, клуб Гронінген, за який він колись грав, тамтешні вболівальники, а також Ар'єн Роббен, який розпочинав і завершував кар'єру у "гордості півночі".

Зауважимо, з початку повномасштабної війни російські нелюди вже вбили мінімум 150 дітей, а мільйони були змушені покидати свої домівки та навіть втікати з України.

Росія напала на Україну: Динамо повертається і втрачає зірок, реакція суперників України на жеребкування ЧС-2022 (LIVE)