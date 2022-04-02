Левченко и его бывший клуб помогают украинским детям – Роббен тоже приобщился к важному событию
Бывший футболист Евгений Левченко не только на словах, но и на деле поддерживает Украину в непростое время.
Сегодня украинец начал сбор средств для детей из своей родины, пострадавших от нападения России. Об этом сам Евгений сообщил в своем Twitter.
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Содействовали ему благотворительная организация Kids United, клуб Гронинген, за который когда-то играл, тамошние болельщики, а также Арьен Роббен, начинавший и завершавший карьеру в "гордости севера".
Заметим, с начала полномасштабной войны российские изверги уже убили минимум 150 детей, а миллионы были вынуждены покидать свои дома и даже бежать из Украины.
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