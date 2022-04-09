"Наразі я перебуваю в УЄФА на навчанні. Нас тут 30 людей. Серед них такі відомі гравці як Самі Хедіра, Бенедикт Хеведес, Найджел де Йонг. Я з ними постійно спілкуюсь, пояснюю, що у нас відбувається. Усі співпереживають та вигадують ідеї, як допомогти Україні.

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Я запропонував їм влаштувати благодійний аукціон. Багато хто відгукнувся. Снейдер та Де Йонг запропонували свої футболки. Я вже маю футболки з автографами збірної Нідерландів та Німеччини, які допоміг дістати Хеведес. Хедіра також дивитися, чим може допомогти. Небайдужих немає", – сказав Левченко у коментарі FanDay.

Нагадаємо, українці вже 45-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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