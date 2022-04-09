"Сейчас я нахожусь в УЕФА на учебе. Нас здесь 30 человек. Среди них такие известные игроки как Сами Хедира, Бенедикт Хеведес, Найджел де Йонг. Я с ними постоянно общаюсь, объясняю, что у нас происходит. Все сопереживают и придумывают идеи, как помочь Украине.

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Я предложил им устроить благотворительный аукцион. Многие откликнулись. Снейдер и де Йонг представили свои футболки. У меня уже есть футболки с автографами сборной Нидерландов и Германии, которые помог достать Хеведес. Хедира также будет смотреть, чем может помочь. Неравнодушных нет", – сказал Левченко в комментарии FanDay.

Напомним, украинцы уже 45-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских лккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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