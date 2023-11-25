Шевченка незабаром викинуть з топ-10, загроза для Мессі і Роналду – хто проривається у списку бомбардирів ЛЧ
14:10 - Читать на русском
Рейтинг найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів може зазнати серйозних змін.
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вже попрощалися з Європою, але встигли доволі далеко відірватися від переслідувачів. У нинішньому розіграші ЛЧ залишається єдиний гравець, який може повторити сотню голів двох "прибульців".
Трохи нижче в рейтингу потенційних змін значно більше. Андрій Шевченко ризикує випасти з топ-10 вже за підсумками нинішнього сезону. Винуватці – гіпердует нового покоління. Детальніше у цій історії розбирався YouTube-канал Футбол 24.
У Мудрика нові проблеми, Холанда "опустили" та чому ніхто не вірить в Миколенка – Fantasy АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter