Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вже попрощалися з Європою, але встигли доволі далеко відірватися від переслідувачів. У нинішньому розіграші ЛЧ залишається єдиний гравець, який може повторити сотню голів двох "прибульців".

Трохи нижче в рейтингу потенційних змін значно більше. Андрій Шевченко ризикує випасти з топ-10 вже за підсумками нинішнього сезону. Винуватці – гіпердует нового покоління. Детальніше у цій історії розбирався YouTube-канал Футбол 24.

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