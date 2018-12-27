Левченко – про кваліфікацію на Євро-2020: Україна зможе поборотись за перше місце у групі

Колишній гравець збірної України Євгеній Левченко поділився очікуваннями від кваліфікації на Євро-2020 для України.

"Ні для кого не секрет, що за дві путівки в фінальну частину чемпіонату Європи, будуть боротися Португалія, Україна і Сербія. У поєдинках з Литвою і Люксембургом ми зобов'язані брати максимум очок.

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Дуже складно буде проти сербів, чиї футболісти виступають у багатьох авторитетних клубах Старого Світу. Однак виходячи з того, який футбол демонструвала збірна України в нинішньому році, цілком можливо, що "синьо-жовті" зможуть поборотися і за перше місце в групі.

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Якраз цей турнір і стане тестом для команди Андрія Шевченка, адже на максимумі своїх можливостей потрібно буде зіграти вісім матчів, а не чотири, як це було в груповому раунді Ліги націй", – цитує Левченка "Команда №1".