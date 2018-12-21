УПЛ розглядає можливість перенесення матчів 22-го туру для базових клубів збірної України

Віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський розповів про можливе перенесення матчів 22-го туру чемпіонату України.

"Йдеться про 22-й тур, тобто про останній тур першого етапу, після якого відбувається перерозподіл в шістки. За визначенням цього туру складно його переносити. На пізніше ми не можемо його переносити, це неможливо. Ми розуміємо, що в лютому не найпростіші умови для проведення матчів.

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Також ми розуміємо, що можемо переносити все що завгодно, але клуби, де грають наші легіонери, не підуть нам на зустріч і не відпускатимуть футболістів, як цього вимагають регламентні документи.

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Можливо, перенесуть не весь тур, а матчі базових клубів збірної. Якщо будуть інші пропозиції, то клуби будуть їх розглядати", – сказав Ключковський в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".