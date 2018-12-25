"Ісмаїлі готовий прийняти українське громадянство", – Циганик

Захисник Шахтаря Ісмаїлі може стати українцем.

За інформацією ведучого програми Профутбол Ігоря Циганика, бразильський захисник розглядає можливість прийняття українського громадянства.

Циганик, посилаючись на свої джерела зазначив, що Ісмаїлі хоче стати українцем, щоб почати грати за збірну команду України. Зазначається, що Ісмаїлі надихнувся прикладом Марлоса, який стабільно грає за "синьо-жовтих".

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До слова, 28-річний оборонець викликався до лав збірної Бразилії, проте йому так і не судилось дебютувати у складі "селесао". У цьому сезоні Ісмаїлі зіграв у всіх турнірах 23 матчі, забив 1 гол та віддав 8 гольових передач.

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