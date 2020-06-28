Леванте у матчі з шістьма голами впевнено здолав Бетіс: 32-й тур Ла Ліги, неділя

У неділю, в рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії, відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 32 тур

Леванте – Бетіс – 4:2

Голи: Майораль, 22, Барді, 36, Моралес, 51, Рочіна, 59 – Каналес, 70, Хуанмі, 88

Вільяреал – Валенсія – початок матчу о 18:00

Гранада – Ейбар – початок матчу о 20:30

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Сусіди по турнірній таблиці – Бетіс та Леванте – зійшлись в очній зустрічі, влаштувавши справжній трилер. Севільці краще розпочали поєдинок і вже на 8-й хвилині Лорен Морон міг відкривати рахунок – самовіддана гра Айтора Фернандеса врятувала валенсійців. Згодом він же врятував свої ворота після шаленого пострілу Серхіо Каналеса. А в середині тайму забив... Леванте: Борха Майораль отримав довгу навісну передачу, пройшов лівим флангом, поборовся з захисниками і невідпорно пробив повз Жоеля Роблеса. Під кінець тайму рахунок подвоїв Еніс Барді, пробивши з меж штрафного майданчика у дальній кут воріт.

По перерві розгром суперника продовжився. Спочатку Хосе Луїс Моралес отримавши довгу передачу, вийшов сам на сам з голкіпером "нервіонців" і довів рахунок до непристойного. А за кілька хвилин на добиванні вдало зіграв Рубен Рочіна. Свої голи престижу забив і Бетіс: Серхіо Каналес красиво переграв Фернандеса, а Хуанмі буквально заштовхав круглого у сітку, коли, здавалось, загроза взяття воріт вже минула. Не зовсім логічна, але більш ніж переконлива перемога господарів.

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