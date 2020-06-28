Леванте в матче с шестью голами уверенно одолел Бетис: 32-й тур Ла Лиги, воскресенье

В воскресенье, в рамках 32-го тура чемпионата Испании, состоялось несколько поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 32 тур

Леванте – Бетис – 4:2

Голы: Майораль, 22, Барди, 36, Моралес, 51, Рочина, 59 – Каналес, 70, Хуанми, 88

Вильярреал – Валенсия – начало матча в 18:00

Гранада – Эйбар – начало матча в 20:30

Атлетико уверенно переиграл Алавес, Осасуна в добавленное время вырвала победу над Леганесом: 32-й тур Ла Лиги, суббота

Соседи по турнирной таблице – Бетис и Леванте – сошлись в очной встрече, устроив настоящий триллер. Севильцы лучше начали поединок и уже на 8-й минуте Лорен Морон мог открывать счет – самоотверженная игра Айтора Фернандеса спасла валенсийцев. Впоследствии он же спас свои ворота после безумного выстрела Серхио Каналеса. А в середине тайма забил... Леванте: Борха Майораль получил длинную навесную передачу, прошел по левому флангу, поборолся с защитниками и пробил мимо Жоэля Роблеса. Под конец тайма счет удвоил Энис Барди, пробив со штрафной площадки в дальний угол ворот.

После перерыва разгром соперника продолжился. Сначала Хосе Луис Моралес, получив длинную передачу, вышел один на один с голкипером "нервионцив" и довел счет до неприличного. А через несколько минут на добивании удачно сыграл Рубен Рочина. Свои голы престижа забил и Бетис: Серхио Каналес красиво переиграл Фернандеса, а Хуанми буквально затолкал круглого в сетку, когда, казалось, угроза взятия ворот уже миновала. Не совсем логичная, но более чем убедительная победа хозяев.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ