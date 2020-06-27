Атлетік втримав перемогу над Мальоркою – балеарці застрягли в зоні вильоту з жахливою серією

Суботня програма 32 туру Прімери розпочалася з протистояння Атлетіка та Мальорки.

Чемпіонат Іспанії, 32 тур

Атлетік – Мальорка – 3:1

Голи: Гарсія, 16 (пен.), Сансет, 24, Вільялібре, 90 – Будімір, 69 (пен.)

Більбао надпотужно провів перший тайм, завершуючи атаки з неймовірною ефективністю – чотири з чотирьох ударів летіли в площину. На 16 хвилині Лаго у власному штрафному необачно заплів ноги Раулю Гарсії, і сам постраждалий реалізував пенальті. Згодом Атлетік після кутового розігрує чудову комбінацію, яку підсумував молодий Сансет.

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У другій половині Мальорка спробувала відігратися, але все обмежилося одним голом Будіміра, та й той з пенальті. Натомість у Атлетіка спрацював "джокер" Вільялібре – потужний форвард залишився без опіки і закотив третій м'яч у ворота балеарців. Мальорка продовжила свою серію без перемог до п'яти матчів, ризикуючи опуститися з 18-ої на 20-ту сходинку таблиці. Команда з Більбао спокійно йде дев'ятою з надіями на Лігу Європи.

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