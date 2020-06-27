toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРИ

Атлетік втримав перемогу над Мальоркою – балеарці застрягли в зоні вильоту з жахливою серією

17:00 - Читать на русском
Атлетік втримав перемогу над Мальоркою – балеарці застрягли в зоні вильоту з жахливою серією
Атлетік – Мальорка – 3:1

Суботня програма 32 туру Прімери розпочалася з протистояння Атлетіка та Мальорки.

16’ Рауль Гарсія
24’ Ойхан Сансет
90’ Асьєр Вільялібре
 
Анте Будімір 69’
16’ Рауль Гарсія
24’ Ойхан Сансет
69’ Анте Будімір
90’ Асьєр Вільялібре

Чемпіонат Іспанії, 32 тур

Атлетік – Мальорка – 3:1

Голи: Гарсія, 16 (пен.), Сансет, 24, Вільялібре, 90 – Будімір, 69 (пен.)

Більбао надпотужно провів перший тайм, завершуючи атаки з неймовірною ефективністю – чотири з чотирьох ударів летіли в площину. На 16 хвилині Лаго у власному штрафному необачно заплів ноги Раулю Гарсії, і сам постраждалий реалізував пенальті. Згодом Атлетік після кутового розігрує чудову комбінацію, яку підсумував молодий Сансет.

Еспаньйол оголосив про звільнення Абелардо – заміна вже знайдена

У другій половині Мальорка спробувала відігратися, але все обмежилося одним голом Будіміра, та й той з пенальті. Натомість у Атлетіка спрацював "джокер" Вільялібре – потужний форвард залишився без опіки і закотив третій м'яч у ворота балеарців. Мальорка продовжила свою серію без перемог до п'яти матчів, ризикуючи опуститися з 18-ої на 20-ту сходинку таблиці. Команда з Більбао спокійно йде дев'ятою з надіями на Лігу Європи.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

blog_ava
Талант Ворскли Ісенко зацікавив Бенфіку, – ЗМІ
12:07
2062
Теги
Іспанія Атлетік - Мальорка Атлетік Атлетік Мальорка Мальорка
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Федецький знайшов собі нову команду
    Україна — 14:008521 Федецький знайшов собі нову команду
1
год
:
31
хв
Шахтар
19:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук