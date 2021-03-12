В рамках 27-го туру іспанської Прімери Валенсія на виїзді поступилась Леванте. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Леванте у дербі зустрічався з Валенсією. "Жаби" розпочали активніше і вже на 18-й хвилині вийшли уперед – Рожер непогано відкрився неподалік штрафного суперника, отримав передачу від Рочіни, вийшов на ударну позицію та пробив під праву стійку. Цей гол був єдиним вартим уваги моментом у першому таймі.

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Після перерви "кажани" відчайдушно намагались зрівняти рахунок, однак захист господарів успішно нейтралізував всі загрози і до кінця матчу зумів втримати ворота "на замку". Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Леванте.

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