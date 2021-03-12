Мессі не відхилив варіант з переходом у Манчестер Сіті
Форвард Барселони Ліонель Мессі ще має шанс знову попрацювати з Хосепом Гвардіолою.
Манчестер Сіті все ще може розраховувати на підписання Ліонеля Мессі влітку, аргентинець не відмовлявся від такого варіанту, повідомляє ESPN.
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Варто відзначити, що у таборі "містян" Ліонель може замінити свого кума Серхіо Агуеро, чий контракт з клубом завершується 30 червня. Окрім Сіті, на нападника Барси також полює ПСЖ.
Чинний контракт Ліонеля з Барсою закінчується влітку, а форвард поки не поспішає продовжувати співпрацю з каталонцями. Новоспечений президент "блаугранас" Жоан Лапорта вірить, що зможе втримати Мессі у Барселоні.
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