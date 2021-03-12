В рамках 27-го тура испанской Примеры Валенсия на выезде уступила Леванте. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Леванте в дерби встречался с Валенсией. "Лягушки" начали активнее и уже на 18-й минуте вышли вперед – Рожер неплохо открылся неподалеку штрафной соперника, получил передачу от Рочины, вышел на ударную позицию и пробил под правую стойку. Этот гол был единственным заслуживающим внимания моментом в первом тайме.

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После перерыва "летучие мыши" отчаянно пытались сравнять счет, однако защита хозяев успешно нейтрализовала все угрозы и до конца матча сумела удержать ворота "на замке". В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Леванте.

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