Леванте, несмотря на неплохой футбол и ряд крутых матчей против лидеров Ла Лиги, не одержал ни одной победы за 13 туров. При этом "лягушки" держались в зоне вылета, отстав от спасительной 17-й позиции на пять очков. Очередная попытка оборвать безвыигрышную серию пришлась на домашний поединок против Атлетика, которому не хватало трёх зачетных баллов до пятого места.

Месси опередил Роналду, а Левандовски – третий: Goal назвал лучших игроков года

В первом тайме хозяева доминировали, нанеся втрое больше ударов по воротам. Несколько раз Леванте был очень близок к голу, однако забить до перерыва команде и не удалось. Во втором же тайме преимущество подопечных Хавьера Перрейры оказалось не столь серьёзным, чему способствовал обильный ливень – на вязком газоне баски смогли сделать игру более контактной. Для техничных "лягушек" дождь был не в тему.

В концовке встречи оба коллектива упустили два шикарных шанса вырвать победу. Так, на 77-й минуте Де Фрутос мощно пробил с отскока метров с 20 в правый нижний угол – Симон спас Атлетик! Гости ответили на 80-й вбеганием Нико Уильямса на левый край штрафной с обыгрышем последнего защитника и выстрелом с близкого расстояния. Карденас парировал.

В конце концов финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Леванте остался на предпоследней позиции с 7 очками в активе. Атлетик, набрав 19 зачётных баллов, вышел на седьмую позицию.

Премьера Хави в дерби, 3 свидания с бывшими в Италии, испытание Шевченко для Моуринью: топ-матчи уикенда