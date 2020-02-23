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Шокуюча поразка мадридців у відеоогляді матчу Леванте – Реал

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Шокуюча поразка мадридців у відеоогляді матчу Леванте – Реал
Леванте – Реал – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Леванте здолав мадридський Реал (1:0) в рамках 25-го туру Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу.

79’ Хосе Луїс Моралес
 
79’ Хосе Луїс Моралес

Реал очікувано домінував у першому таймі, щоправда, моментів було не так вже й багато. Бензема запоров вихід віч-на-віч з голкіпером, Модріч добре приклався з-за меж штрафного майданчика, але цього виявилося недостатньо.

Леванте здобув сенсаційну перемогу над Реалом завдяки шедевральному голу Моралеса – Мадрид втратив лідерство у Прімері

Підопічні Зідана продовжили натиск по перерві, Леванте не здавався і сам потроху йшов у атаку. "Жабенята" покарали мадридців на 79-й хвилині. Моралес з льоту пробив у ближній кут, шокувавши Куртуа і весь Реал – 1:0. Рамос міг врятувати "вершкових" у компенсований час, але голкіпер Леванте Айтор впорався і з його ударом.

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Іспанія Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте - Реал Мадрид Леванте Леванте
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