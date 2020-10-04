У рамках 5-го туру іспанської Прімери Сельта на виїзді поступилась Осасуні. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 5-й тур

Осасуна – Сельта – 2:0

Голи: Ронкалья, 23, Кальєрі, 76

Алавес – Атлетік – початок о 15:00

Леванте – Реал Мадрид – початок о 17:00

Кадіс – Гранада – початок о 19:30

Недільну програму іспанської Прімери відкривав поєдинок Осасуна – Сельта. У середині першого тайму памплонці вийшли уперед. Ронкалья з дальньої дистанції красиво закрутив у ліву дев'ятку. Трохи згодом у Аспаса був шанс зрівняти рахунок, але Осасуну врятував голкіпер.

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У другій половині зустрічі господарі закріпили перевагу. Ронкалья потужно прострілив з меж карного майданчика, а Кальєрі головою замкнув. Сельта відчайдушно намагалась відквитати хоча б один гол, але у цьому матчі ворота памплонців залишились неприступною фортецею.

Осасуна здобуває другу перемогу у сезоні і піднімається на 6-те місце турнірної таблиці, натомість Сельта програє другий поспіль матч і опускається на 13-те.

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