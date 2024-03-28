Фахівець, який очолював жіночу команду, став фігурантом внутрішнього розслідування. Його звинуватили у стосунках із гравцем. Спочатку Кірка відсторонили від виконання роботи, а згодом відправили у відставку, повідомляє The Guardian.

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До слова, це не перший подібний випадок у клубі. Цього сезону Шеффілд також звільнив Джоната Моргана. Його теж звинуватили у стосунках з футболісткою, коли він працював у Лестері.

У нинішньому сезоні жіночої Суперліги (аналог АПЛ) Лестер виграв лише чотири матчі за 17 турів, але водночас команда пробилася у півфінал Кубка Англії.

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