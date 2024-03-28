Специалист, который возглавлял женскую команду, стал фигурантом внутреннего расследования. Его обвинили в отношениях с игроком. Сначала Кирка отстранили от выполнения работы, а затем отправили в отставку, сообщает The Guardian.

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К слову, это не первый подобный случай в клубе. В этом сезоне Шеффилд также уволил Джоната Моргана. Его тоже обвинили в отношениях с футболисткой, когда он работал в Лестере.

В нынешнем сезоне женской Суперлиги (аналог АПЛ) Лестер выиграл лишь четыре матча за 17 туров, но в то же время команда пробилась в полуфинал Кубка Англии.