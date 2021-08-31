Тоттенхем переманив оборонця Барселони – він витримав на Камп Ноу 2 місяці
21:07 - Читать на русском
Лондонський Тоттенхем домовився із іспанською Барселоною про трансфер фулбека Емерсона.
Бразилець перебрався на Туманний Альбіон, повідомляє офіційний сайт "шпор".
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Емерсон підписав із лондонцями 5-річний контракт. Барселона отримала за оборонця 25 млн євро. Емерсон був на контракті з "блаугранас" із січня 2019-го. Однак, після переходу з Атлетіко Мінейро він відразу опинився в Бетісі, звідки повернувся на Камп Ноу лише цього літа.
До слова, в нинішньому сезоні Емерсон провів 3 матчі в Прімері, в яких не відзначився результативними діями.
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