Півзахисник Лестера Харві Барнс зазнав пошкодження у матчі 26-го туру АПЛ проти Арсенала.

Барнс травмував коліно, через що не зміг завершити поєдинок із Арсеналом та був замінений вже на 51-й хвилині.

Лестер – Арсенал – 1:3 – відео голів та огляд матчу

"Маю не дуже хорошу новину, схоже, Барнсу потрібно зробити операцію. Він буде недоступний мінімум шість тижнів", – наводить слова наставника Лестера Брендана Роджерса Sky Sports.

До слова, Харві провів 35 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 13 голів та 9 асистів.

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