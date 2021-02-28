Лестер втратив важливого гравця на тривалий термін
19:10 - Читать на русском
Півзахисник Лестера Харві Барнс зазнав пошкодження у матчі 26-го туру АПЛ проти Арсенала.
завершено
Давід Луїс 39’
Александр Ляказетт 45+2’
Ніколя Пепе 53’
39’ Давід Луїс
45+2’ Александр Ляказетт
53’ Ніколя Пепе
Барнс травмував коліно, через що не зміг завершити поєдинок із Арсеналом та був замінений вже на 51-й хвилині.
Лестер – Арсенал – 1:3 – відео голів та огляд матчу
"Маю не дуже хорошу новину, схоже, Барнсу потрібно зробити операцію. Він буде недоступний мінімум шість тижнів", – наводить слова наставника Лестера Брендана Роджерса Sky Sports.
До слова, Харві провів 35 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 13 голів та 9 асистів.
Дубль+асист Бейла приніс Тоттенхему розгромну перемогу над Бернлі, Арсенал впевнено здолав знекровлений Лестер
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter