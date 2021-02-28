Лестер потерял важного игрока на длительный срок
19:10 - Читати українською
Полузащитник Лестера Харви Барнс получил повреждение в матче 26-го тура АПЛ против Арсенала.
завершено
Давид Луис 39’
Александр Ляказетт 45+2’
Николя Пепе 53’
39’ Давид Луис
45+2’ Александр Ляказетт
53’ Николя Пепе
Барнс травмировал колено, из-за чего не смог завершить поединок с Арсеналом и был заменен уже на 51-й минуте.
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"У меня не слишком хорошую новость, похоже, Барнсу нужно сделать операцию. Он будет недоступен минимум шесть недель", – приводит слова наставника Лестера Брендана Роджерса Sky Sports.
К слову, Харви провел 35 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 13 голов и 9 ассистов.
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