Полузащитник Лестера Харви Барнс получил повреждение в матче 26-го тура АПЛ против Арсенала.

Барнс травмировал колено, из-за чего не смог завершить поединок с Арсеналом и был заменен уже на 51-й минуте.

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"У меня не слишком хорошую новость, похоже, Барнсу нужно сделать операцию. Он будет недоступен минимум шесть недель", – приводит слова наставника Лестера Брендана Роджерса Sky Sports.

К слову, Харви провел 35 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 13 голов и 9 ассистов.

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