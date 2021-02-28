Арсенал здобув несподівану перемогу над Лестером у матчі 26-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Лестер – Арсенал на "Футбол 24".

Лестер дуже швидко вийшли вперед завдяки сольному голу Тілеманса, проте Арсенал до перерви не тільки відігрався, а й вийшов вперед. Спочатку Вілліан подачею зі штрафного знайшов голову Давіда Луїса, а потім Ляказетт реалізував пенальті. По перерві "каноніри" збільшили перевагу, коли Пепе замкнув передачу Вілліана та встановив остаточний рахунок.

Арсенал впевнено здолав знекровлений Лестер, Фулхем втратив шанс наблизитися до рятівної позиції

Таким чином, Арсенал набрав 37 очок та піднявся на 9 місце, а Лестер з 49 пунктами залишився третім.