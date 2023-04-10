Лестер хоче досягти угоди з Діном Смітом про співпрацю до кінця сезону.

Екс-наставник Астон Вілли та Норвіча Дін Сміт веде переговори з Лестером про короткостроковий контракт до кінця сезону 2022/23. Про це інформує The Athletic.

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Сміт залишається без роботи з грудня 2022 року, він був звільнений через погані результати Норвіча в Чемпіоншипі. У Лестері перед Смітом стоятиме завдання зберегти прописку команди в АПЛ.

Лестер виграв у цьому чемпіонаті тільки 7 матчів і відстає від безпечного місця на два очки. В останніх 8 матчах команда зазнала 7 поразок.

Сміт працював з екс-тренером Лестера Крейгом Шекспіром у Норвічі. Якщо він домовиться про короткостроковий контракт, саме Шекспір стане головним помічником наставника.

У жовтні 2020 року Астон Вілла під керівництвом Сміта розбила Ліверпуль із рахунком 7:2. Цей матч став для бірмінгемців одним із найпам'ятніших у XXI столітті.

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