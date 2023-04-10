Лестер хочет достичь соглашения с Дином Смитом о сотрудничестве до конца сезона.

Экс-наставник Астон Виллы и Норвича Дин Смит ведёт переговоры с Лестером о краткосрочном контракте до конца сезона 2022/23. Об этом информирует The Athletic.

"Я бы спас Лестер", – Роджерс впервые прокомментировал своё увольнение

Смит остаётся без работы с декабря 2022 года, он был уволен из-за плохих результатов Норвича в Чемпионшипе. В Лестере перед Смитом будет стоять задача сохранить прописку команды в АПЛ.

Лестер выиграл в этом чемпионате только 7 матчей и отстаёт от безопасного места на два очка. В последних 8 матчах команда потерпела 7 поражений.

Смит работал с экс-тренером Лестера Крейгом Шекспиром в Норвиче. Если он договорится о краткосрочном контракте, именно Шекспир станет главным помощником наставника.

В октябре 2020 года Астон Вилла под руководством Смита разбила Ливерпуль со счётом 7:2. Этот матч стал для бирмингемцев одним из памятных в XXI веке.

Борнмут без Забарного покинул зону вылета, Кейн и Сон принесли Тоттенхэму победу над Брайтоном – Де Дзерби удалили