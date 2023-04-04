Брендан Роджерс запевняє, що зумів би залишити Лестер в АПЛ, якби його не звільнили.

Роджерс був звільнений після поразки Лестера від Крістал Пелас із рахунком 1:2 у матчі 29 туру АПЛ. Ця поразка опустила команду в зону вильоту – зараз "лиси" посідають 19 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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До цього робота Роджерса в Лестері була успішною – 50-річний фахівець виграв Кубок Англії і два сезони поспіль виводив команду в єврокубки.

"Для мене було привілеєм бути вашим тренером. Я хотів би подякувати голові Лестера пану Шріваддханапрабху і всьому керівництву за надану мені можливість керувати Лестером і увійти в історію цього великого футбольного клубу.

Я розчарований тим, що пішов під час сезону, я був абсолютно впевнений, що ми б досягли поставленої мети і врятувалися в АПЛ. Зараз я хочу усвідомити те, що сталося, перезарядитися і підготуватися до наступної роботи", – наводить ВВС слова Роджерса.

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