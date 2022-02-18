Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з Рікарду Перейрою.

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Нова угода розрахована до 2026 року. За Лестер португалець виступає з 2018 року, перебравшись з Порту за 22 млн євро.

У поточному сезоні Перейра провів 14 матчів за "лисиць", у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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