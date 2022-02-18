Лестер на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с Рикардом Перейрой.

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Новое соглашение рассчитано до 2026 года. За Лестер португалец выступает с 2018 года, перебравшись из Порту за 22 млн евро.

В текущем сезоне Перейра провел 14 матчей за "лисиц", в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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