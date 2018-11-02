Лестер після матчу з Кардіффом відправиться у Таїланд на похорон загиблого власника клубу

Гравці та персонал Лестера полетять у Таїланд на похорони власника клубу Вішая Шрівадданапрабха, який загинув у авіакатастрофі.

Після гри з Кардіффом, яка відбудеться 3 листопада, гравці та персонал Лестера полетять у Бангкок, що є столицею Таїланду, на похорон загиблого власника клубу Вішая Шрівадданапрабха.

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Гравці пробудуть у країні менше 36 годин, після чого повернуться на перший після трагедії домашній матч проти Бернлі, повідомляє Sky Sports. Також футболісти відвідають храм, де знаходиться тіло Шрівадданапрабха.

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Нагадаємо, 27 жовтня біля стадіону Лестера зазнав аварії вертоліт власника клубу Вішая Шрівадданапрабха. Таїландець, який загинув внаслідок катастрофи, придбав Лестер у 2010 році.