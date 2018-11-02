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Лестер после матча с Кардиффом отправится в Таиланд на похороны погибшего владельца клуба

19:30 20 Читати українською
Лестер после матча с Кардиффом отправится в Таиланд на похороны погибшего владельца клуба
Лестер после матча с Кардиффом отправится в Таиланд на похороны погибшего владельца клуба

Игроки и персонал Лестера полетят в Таиланд на похороны владельца клуба Вишая Шривадданапрабха, погибшего в авиакатастрофе.

После игры с Кардиффом, которая состоится 3 ноября, игроки и персонал Лестера полетят в Бангкок, который является столицей Таиланда, на похороны погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.

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Игроки пробудут в стране менее 36 часов, после чего вернутся на первый после трагедии домашний матч против Бернли, сообщает Sky Sports. Также футболисты посетят храм, где находится тело Шривадданапрабха.

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Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вишая Шривадданапрабха. Таиландец, который погиб в результате катастрофы, приобрел Лестер в 2010 году.

Англия11 турКардіфф Сіті (Кардіфф)

Кардифф - Лестер Сити: Суббота 03 ноября 2018

Кардифф
до матча
20
час
:
46
мин
Лестер Сити
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Кардифф - Лестер Сити Лестер Сити Лестер Сити Англия Вишай Шривадданапрабха
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