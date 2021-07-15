Вихованець Челсі після семи років у Саутгемптоні перебрався у Лестер на правах вільного агента. Контракт розрахований на два сезони, повідомляє офіційний сайт "лисів".

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"Я справді щасливий бути тут. Лестер побудував щось дивовижне за ці роки. Це фантастика – бути частиною цього прекрасного клубу, і я збираюся зробити все можливе, щоб уболівальники мною пишалися", – сказав Бертранд.

Нагадаємо, англієць пройшов систему Челсі. За головну команду "синіх" зіграв 57 матчів та виграв Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

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