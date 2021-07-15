Воспитанник Челси после семи лет в Саутгемптоне перебрался в Лестер на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона, сообщает официальный сайт "лис".

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"Я действительно счастлив быть здесь. Лестер построил что-то удивительное за эти годы. Это фантастика – быть частью этого прекрасного клуба, и я собираюсь сделать все возможное, чтобы болельщики мной гордились", – сказал Бертранд.

Напомним, англичанин прошел систему Челси. За главную команду "синих" сыграл 57 матчей и выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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