Лестер нашел тренера, который должен спасти команду от вылета из элиты.

"Лисы" официально объявили о назначении Дина Смита до конца нынешней кампании. Новому тренеру будут помогать легендарный Джон Терри и Крейг Шекспир, в свое время уже работавший в Лестере.

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Предыдущим клубом Смита был Норвич, из которого его уволили в декабре из-за плохих результатов. На уровне элиты 52-летний специалист тренировал Астон Виллу (2018-2021), где как раз пересекался с Терри.

Напомним, Лестер уволил Брендана Роджерса после серии ужасающих матчей и места в зоне вылета. Команда отстает от спасительной позиции на 2 очка, а дебютировать Смиту придется с тяжелейшего выезда к Ман Сити (15 апреля).

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