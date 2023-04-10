Ентоні Гордон відмовився потиснути тренеру Ньюкасла руку і відштовхнув його після своєї заміни в матчі з Брентфордом у 30-му турі АПЛ.

Уболівальники Ньюкасла вважають, що Ентоні Гордона слід виключити зі складу до кінця сезону після того, як він продемонстрував нешанобливу реакцію щодо тренера Едді Хау під час своєї заміни в матчі з Бретфордом (2:1). Про це інформує Daily Star.

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Розлючений Гордон відсмикнув руку тренера, коли той хотів сказати щось своєму підопічному. Інцидент був знятий на камеру вболівальником на трибунах і викликав гнів у фанатському середовищі.

Фанатський паблік Ньюкасла в Твіттері написав звернення від імені клубу, в якому закликав відсторонити Гордона від матчів за першу команду до кінця сезону. "Клуб може підтвердити, що Ентоні Гордон не буде частиною основного складу до кінця сезону і тренуватиметься з гравцями U-21 на базі Академії до травня. Це пов'язано з дисциплінарним питанням", – йдеться в псевдозаяві.

Взимку Ньюкасл придбав Гордона в Евертона за 50 млн євро. Півзахисник зіграв за "сорок" 7 матчів у чемпіонаті, не забивши жодного м'яча.

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