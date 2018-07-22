Лестер не отримував пропозицій щодо трансферу Шмейхеля

Наставник Лестера Клод Пюель спростував чутки щодо можливого відходу голкіпера Каспера Шмейхеля з команди.

"Безумовно, Каспер – важливий футболіст для нас. Він чудово зіграв на ЧС-2018. Нам потрібен Шмейхель з його характером, він чудово та стабільно грає.

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Ми не отримували будь-яких пропозицій щодо трансферу Шмейхеля. Дійсно, зараз існує чимало трансферних чуток,проте це абсолютно нормально.

Відзначимо, нещодавно Лестер підсилився голкіпером Ліверпуля Денні Ворда.

Нагадаємо, Шмейхелем активно цікавиться лондонський Челсі.

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