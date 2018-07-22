Лестер не получал предложений по трансферу Шмейхеля

Наставник Лестера Клод Пюэль опроверг слухи о возможном уходе голкипера Каспера Шмейхеля из команды.

"Безусловно, Каспер - важный футболист для нас. Он прекрасно сыграл на ЧМ-2018. Нам нужен Шмейхель с его характером, он прекрасно и стабильно играет.

Лестер отказался продавать Мусса в клуб из Саудовской Аравии

Мы не получали каких-либо предложений по трансферу Шмейхеля. Действительно, сейчас существует немало трансферных слухов, однако это совершенно нормально.

Отметим, недавно Лестер усилился голкипером Ливерпуля Дэнни Уорда.

Напомним, Шмейхелем активно интересуется лондонский Челси.

Лестер подписал вратаря Ливерпуля Уорда