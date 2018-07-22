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Лестер не получал предложений по трансферу Шмейхеля

10:57 2 Читати українською
Лестер не получал предложений по трансферу Шмейхеля
Каспер Шмейхель / Фото: FIFA

Наставник Лестера Клод Пюэль опроверг слухи о возможном уходе голкипера Каспера Шмейхеля из команды.

"Безусловно, Каспер - важный футболист для нас. Он прекрасно сыграл на ЧМ-2018. Нам нужен Шмейхель с его характером, он прекрасно и стабильно играет.

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Мы не получали каких-либо предложений по трансферу Шмейхеля. Действительно, сейчас существует немало трансферных слухов, однако это совершенно нормально.

Отметим, недавно Лестер усилился голкипером Ливерпуля Дэнни Уорда.

Напомним, Шмейхелем активно интересуется лондонский Челси.

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