Лестер відмовився продавати Мусу в клуб із Саудівської Аравії

Аль-Наср отримав відмову від Лестера щодо трансферу Ахмеда Муси.

Лестер відхилив пропозицію у сумі 12 млн фунтів від клубу Аль Наср з Саудівської Аравії, повідомляє Sky Sports.

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Муса перейшов у Лестер з московського ЦСКА влітку 2016 року за 17 млн фунтів, однак Ахмед не зміг завоювати місце у стартовому складі "лисів".

Муса зіграв за Лестер 21 матч в АПЛ та відзначився двома голами. Другу частину минулого сезону нігерієць провів у оренді в ЦСКА.

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