Лестер відмовився продавати Мусу в клуб із Саудівської Аравії

Україна — 20:10 636
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Шахтар – Динамо: стартові склади на Суперкубок України 2018, дебютанти в обох командах
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Шевченко продовжить очолювати збірну УкраїниЗбірна України — 19:43 1495
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"Ярмоленко буде трансфером сезону": як англійці реагують на результативну гру українця за Вест ХемАнглія — 19:10 3289
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Ярмоленко провів другий хороший матч за Вест Хем, але команда українця не втримала перемогу над ПрестономАнглія — 18:57 441
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Мілан оновив менеджмент після зміни власника – з'явився новий президент, пішов виконавчий директорІталія — 14:25 549
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