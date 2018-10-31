Лестер не буде переносити матч з Кардіффом через загибель президента

Лестер вирішив не просити FA про перенесення поєдинку з Кардіффом після того, як трагічно загинув власник клубу Вішай Шрівадданапрабха.

Матч 11-го туру англійської Прем'єр-ліги між Лестером та Кардіфф Сіті відбудеться 3 листопада, як і планувалося, повідомляється на офіційному сайті "лисиць".

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Нагадаємо, 27 жовтня біля стадіону Лестера зазнав аварії вертоліт власника клубу Вішая Шрівадданапрабха.

Матч Лестера з Кардіффом в чемпіонаті Англії почнеться хвилиною мовчання в пам'ять про загиблого власника клубу.

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