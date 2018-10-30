Лестер розмірковує над перейменуванням стадіону на честь загиблого президента

Домашній стадіон Лестера Кінг Пауер Стедіум може бути переіменований найближчим часом.

Лестер має намір перейменувати домашню арену на честь трагічно загиблого президента клубу Вішая Шрівадданапрабха, повідомляє видання ESPN.

Гравці Лестера відвідали меморіал пам'яті загиблого власника клубу

Син загиблого власника клубу Айяватт, який є віце-президентом "лисиць", цього тижні обговорить з керівництвом команди можливість перейменування арени. Також очікується, що Айяватт стане тимчасово виконувачем обов'язків президента.

Нагадаємо, у суботу, 27 жовтня, ввечері після матчу проти Вест Хема розбився вертоліт президента Лестера. Трагедія сталась неподалік домашньої арени клубу.

Окрім самого Вішая в катастрофі загинуло ще четверо осіб – двоє пілотів та двоє колег власника Лестера.

Останній політ мільярдера: яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського Лестера