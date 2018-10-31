Лестер не будет переносить матч с Кардиффом из-за гибели президента

Лестер решил не просить FA о переносе поединка с Кардиффом после того, как трагически погиб владелец клуба Вешай Шривадданапрабха.

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги между Лестером и Кардифф Сити состоится 3 ноября, как и планировалось, сообщается на официальном сайте "лис".

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Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.

Матч Лестера с Кардиффом в чемпионате Англии начнется минутой молчания в память о погибшем владельце клуба.

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