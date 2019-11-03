Лестер на виїзді переміг Крістал Пелас і піднявся на третю сходинку: 11-й тур АПЛ, неділя

У неділю, в рамках 11-го туру чемпіонату Англії, відбулось два завершальні поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 11-й тур

Крістал Пелас – Лестер – 0:2

Голи: Союнчю, 57, Варді, 89

Евертон – Тоттенхем – матч розпочнеться о 18:30

Челсі переграв Уотфорд, Ліверпуль вирвав перемогу над Астон Віллою, Ман Сіті здолав Саутгемптон: 11-й тур АПЛ, субота

Середняк турнірної таблиці Крістал Пелас у першому матчі неділі приймав на своєму полі Лестер. "Лиси" вже піднялись на четверту сходинку, а у минулому турі встановили рекорд результативності у виїздних матчах за всю історію Прем’єр-ліги, буквально знищивши Саутгемптон з рахунком 9:0. Тож господарям було чого побоюватись.

Перший тайм минув без особливих гольових моментів – команди більше руйнували, аніж створювали. Невелика перевага була на стороні гостей, вони ж і мали єдину можливість відкрити рахунок: на 19-й хвилині Джеймі Варді вийшов віч-на-віч з голкіпером Крістал Пелас і пробив під ліву стійку, однак Вісенте Гуайта у відчайдушному стрибку впорався з цим ударом.

По перерві гості притисли суперника до своїх воріт і в одній з чергових атак після двох кутових поспіль зуміли відкрити рахунок у матчі: Чаглар Союнчю замкнув навіс з кутового вистрибнувши вище за всіх і пробивши головою повз голкіпера. А за хвилину до фінального свистка своє вагоме слово сказав Варді, який після прострілу Демарея Грея подвоїв рахунок у поєдинку.

Перемога принесла Лестеру 23 очки і третю сходинку турнірної таблиці, Крістал Пелас з 15-ма балами залишився дев’ятим.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ