Лестер – Манчестер Сіті: стартові склади і онлайн-трансляція матчу – Зінченко в обоймі
16:03 - Читать на русском
Лестер приймає Манчестер Сіті в рамках 4-го туру АПЛ. Стартові склади команд на поєдинок – у цій новині.
Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті у 4-му турі АПЛ завітає у гості до гордого Лестера. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
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У минулому розіграші "лиси" вдома програли "містянам", проте на виїзді розгромили команду Гвардіоли з рахунком 5:2. Буквально місяць тому в Суперкубку Англії Лестер несподівано обіграв Сіті (1:0), забравши перший трофей у сезоні.
Стартові склади команд:
Лестер:
Манчестер Сіті:
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