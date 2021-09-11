Лестер приймає Манчестер Сіті в рамках 4-го туру АПЛ. Стартові склади команд на поєдинок – у цій новині.

Лестер – Манчестер Сіті: стартові склади і онлайн-трансляція матчу – Зінченко в обоймі

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті у 4-му турі АПЛ завітає у гості до гордого Лестера. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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У минулому розіграші "лиси" вдома програли "містянам", проте на виїзді розгромили команду Гвардіоли з рахунком 5:2. Буквально місяць тому в Суперкубку Англії Лестер несподівано обіграв Сіті (1:0), забравши перший трофей у сезоні.

Стартові склади команд:

Лестер:

Манчестер Сіті: