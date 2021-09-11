Роналду в стартовому складі дебютує за Манчестер Юнайтед і відразу б'є рекорд АПЛ
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду зіграє у матчі 4-го туру АПЛ проти Ньюкасла.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер довірив 36-річному португальцю місце у стартовому складі.
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Це дозволило Кріштіану Роналду відразу побити рекорд АПЛ. Із моменту останнього матчу форварда в еліті чемпіонату Англії минулого 12 років та 118 днів. Раніше найбільша пауза між іграми була у Дем'єна Ділейні – 11 років 118 днів.
Нагадаємо, влітку Роналду вирішив покинути Ювентус та повернувся у Манчестер Юнайтед. Сума трансферу становить 15 млн євро плюс бонуси.
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