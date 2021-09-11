Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер довірив 36-річному португальцю місце у стартовому складі.

Фред розповів, як Роналду вже почав змінювати Манчестер Юнайтед

Це дозволило Кріштіану Роналду відразу побити рекорд АПЛ. Із моменту останнього матчу форварда в еліті чемпіонату Англії минулого 12 років та 118 днів. Раніше найбільша пауза між іграми була у Дем'єна Ділейні – 11 років 118 днів.

Нагадаємо, влітку Роналду вирішив покинути Ювентус та повернувся у Манчестер Юнайтед. Сума трансферу становить 15 млн євро плюс бонуси.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба