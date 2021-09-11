Лестер принимает Манчестер Сити в рамках 4-го тура АПЛ. Стартовые составы команд на поединок – в этой новости.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити в 4-м туре АПЛ заедет в гости к гордому Лестеру.Менди не отпустили под залог – конкурент Зинченко будет оставаться под стражей до судебного заседания

В прошлом розыгрыше "лисы" дома проиграли "горожанам", однако на выезде разгромили команду Гвардиолы со счетом 5:2. Буквально месяц назад в Суперкубке Англии Лестер неожиданно обыграл Сити (1:0), забрав первый трофей в сезоне.

Лестер:

Манчестер Сити: