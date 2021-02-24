23-річний нападник Челсі не зацікавлений у продовженні контракту з "пенсіонерами" на фоні чуток про трансфер Ерлінга Холанда, повідомляє The Athletic.

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Абрахам хоче грати за лондонський клуб на постійній основі і виступати на міжнародній арені. Щоправда, видання зазначає, що англієць поки не переконав Томаса Тухеля у своїй цінності. Контракт Таммі завершується у червні 2023-го, але він може задуматись про відхід вже цього літа.

Зауважимо, у поточному сезоні Абрахам провів 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та відзначився 6 асистами.

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